ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في أوكرانيا إلى 2777 إصابةً

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 266 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .

وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم بارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 2777 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 83 حالة وفاة ، فيما تماثلت 89 حالة للشفاء .

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