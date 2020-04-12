ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في أوكرانيا إلى 2777 إصابةً

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 266 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .
وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم بارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 2777 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 83 حالة وفاة ، فيما تماثلت 89 حالة للشفاء .
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