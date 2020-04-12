تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بصلصة الماسترد

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- أفخاذ الدجاج : 7 قطع (منظف)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 2 حبة (مفروم شرائح رفيعة جداً)

- خل العنب : 2 ملعقة كبيرة

- كريمة : كوب (سائلة)

- الماسترد : ملعقة كبيرة ونصف

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين) الطريقة: اصنعي شقوق طولية بأفخاذ الدجاج بواسطة سكينة حادة.

تبلي الدجاج بالملح والفلفل.

سخني الزيت في مقلاة سميكة واسعة على نار متوسطة وأضيفي الدجاج وقلبي لمدة 15 دقيقة حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

ارفعي الدجاج من المقلاة وضعيه في طبق الفرن.

أضيفي البصل لنفس المقلاة وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون وطرياً ثم أضيفي خل العنب وحركي.

أضيفي الكريمة السائلة والماسترد وعدلي الملح والفلفل وصبي المزيج فوق الدجاج في طبق الفرن.

غطي الطبق بورق الالمنيوم وأدخليه للفرن على حرارة 190 لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج تماماً ثم ارفعي ورق الالمنيوم وحمري الوجه.

قدميه ساخناً مع رشة بقدونس مفروم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالماسترد تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج بالخضار

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