ماليزيا تسجل 153 إصابة جديدة بكورونا وثلاث وَفَيَات

سجلت وزارة الصحة الماليزية 153 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4683إصابةً. وتشمل أحدث بيانات وزارة الصحة الماليزية ثلاث حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوَفَيَات بسبب الوباء إلى 76 حالة وفاة. وقالت إن 45 بالمئة من جميع حالات الإصابة المؤكدة تعافت من المرض. Advertisements قد يهمك ايضا: عدد الوفيات بين الأطباء يصل إلى 100 في إيطاليا جراء جائحة كورونا الإصابات في باكستان بفيروس كورونا ترتفع إلى 3278 حالة

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