إندونيسيا تسجل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إندونيسيا اليوم 399 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، و 46 حالة وفاة .

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 4241 إصابةً ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 373 حالة وفاة .

وفي ذات السياق، قامت الحكومة الإندونيسية بإجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس من ضمنها إجراءات التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في العاصمة جاكرتا وجميع المدن التابعة لها .

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