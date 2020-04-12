ارتفاع الوَفَيَات المسجلة ليلًا في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع حصيلة الوَفَيَات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الليل إلى 619 مقارنة مع 510 وَفَيَات أمس السبت والتي كانت الأدنى في نحو ثلاثة أسابيع.

وكانت الوَفَيَات قد تراجعت لثلاثة أيام متتالية.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس ارتفع إلى 16972 من 16353. وزاد إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 166019 من 161852.

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