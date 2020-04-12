هولندا تسجل 1188 إصابة جديدة بفيروس كورونا و94 حالة وفاة

سجلت هولندا اليوم 1188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد نحو 25 ألفا و587 حالة.
وأفاد المعهد الوطني للصحة في هولندا أن عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس ارتفع إلى 2737 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.
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