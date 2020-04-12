شكرا لقرائتكم خبر عن متعافى من كورونا يروى حكاية آخر ساعتين فى حياة مصاب بالحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بكاء وألم ووحدة عاناها قبل وفاته بساعتين" هو ملخص حكاية احد ضحايا فيروس كورونا والتى رواها أحد المتعافين بمستشفى تامسايد ببريطانيا، وذلك وفقا لما ذكره thesun، حيث كشف أحد الناجين من فيروس كورونا عن حزنه الشديد عند سماع مريض يبكى على عائلته لمدة ساعتين قبل أن يموت وحده، حيث قال كريغ الذى يبلغ من العمر 43 عاما "لن أنسى هاتين الساعتين التاليتين طوال حياتى عندما كان يصرخ الرجل البالغ من العمر 60 عاما ويدعو عائلته بالألم مرار وتكرار ويكافح من أجل التنفس، لقد جعلنى أبكى من شدة حزنى عليه وكان من الصعب علي الاستماع له وأخبرنى فريق التمريض انه لا يوجد شىء يمكنهم فعله لاجله".





واضاف" كان يقاتل ستة ايام الفيروس وهو على جهاز الاكسجين ويكافح من أجل التنفس ولكن حالته النفسية ساءت وقضى ساعاته الاخيرة ينادى على عائلته، أعلم جيدا أنه لم يكن يعانى من ألم جسدى فى تلك المرحلة ولكنه كان بالتأكيد وضع عاطفى ونفسى.

ووقال كريغ:يحتاج الناس لمعرفة الوقت المناسب للذهاب للمستشفى فى حالة اصابتك بالفيروس حتى لا تزداد الاعراض وادعو الكثيرون بالبقاء فى المنزل لمنع تفشى الامراض والقضاء على الوباء .