"لن يغلبنا" ملكة بريطانيا تحشد عزيمة الشعب في مواجهة "كورونا"

وجهت ملكة بريطاني، إليزابيث الثانية، السبت، ثاني رسائلها إلى الشعب البريطاني، بعد جائحة فيروس كورونا المستجدّ، والتي بدأتها بأن المرض لن يغلبنا، وأن عيد القيامة لم يلغ، موضحة أن هذا العام سيكون عيد القيامة مختلفًا بالنسبة لكثيرين منا، لكن بالبقاء بعيدين عن بعضنا البعض نضمن سلامة الآخرين، لكن عيد القيامة لم يلغ في واقع الأمر، نحن نحتاج إلى عيد القيامة بقدر ما كنا نحتاج إليه دائمًا.

وكانت الملكة إليزابيث قد ألقت، الأحد الماضي، خامس خطاب تلفزيوني لها منذ جلوسها على العرش على مدى 68 عاما لتقول إن البريطانيين سيهزمون كوفيد-19 إذا تحلوا بالعزيمة في مواجهة الإغلاق والعزلة الذاتية.

وفي حديث نادر بثته محطات التلفزيون والإذاعة، وجّهت ملكة بريطانيا الشكر للطواقم الطبية التي تتولى التصدي لفيروس كورونا المستجد، وأضافت: أشكر كل من يبقون في منازلهم لأنهم يساعدون في حماية الضعفاء، ويجنبوننا انتشار فيروس كورونا.

وأكدت في كلمتها التي ألقتها من قصر ويندسور حيث تقيم مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما) "نواجه هذا المرض معا وأود التأكيد لكم أنه إذا ظللنا متحدين وصامدين فسنتغلب عليه"، وتابعت "سنلتقي مرة أخرى.. والأيام الأفضل ستعود من جديد" في إشارة مباشرة لأشهر أغنية بريطانية في سنوات الحرب في حقبة الأربعينيات عندما كانت الملكة في سن المراهقة.

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