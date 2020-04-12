ارتفاع عدد الوفيات جراء كوفيد-19 إلى 25 حالة في جنوب أفريقيا

ارتفع عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في جنوب أفريقيا إلى 25 حالة، مع تزايد تسجيل حالات الإصابة.
وأفاد وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مكيزي أمس في آخر تحديث له عن الوباء، أن حالة الوفاة الجديدة تتعلق برجل يبلغ من العمر 61 عامًا، كان يعاني أيضًا من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والبدانة.
وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس قد بلغ حتى يوم أمس، 2028 حالة، بزيادة 25 حالة عن اليوم السابق من مجموع 75053 اختبارًا في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.
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