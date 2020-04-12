ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1352 إصابة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1352 إصابة مؤكدة، وذلك بعد تسجيل 34 إصابة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية، توزعت على محافظات بغداد والبصرة والسليمانية وأربيل.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة ، ما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 76 حالة وفاة ، فيما تم تسجيل 39 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 640 حالة.

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