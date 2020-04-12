المغرب يعلن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 1661 حالة

أعلنت المغرب اليوم أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 1661 إصابة ، بعد تسجيل 116 حالة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 118 بعد تسجيل 7 وفيات أخرى.
وقالت وزارة الصحة المغربية :إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصل عددها إلى 177 شخصًا، واستبعاد 540 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات بما يعادل 29 %، متبوعة بمراكش والرباط، ثم فاس.
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