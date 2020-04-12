الكشف عن عدد الأطباء المصابين بفيروس"كورونا" في مصر رسميًا

أعلنت نقابة الأطباء في مصر، السبت، أن 43 طبيبا مصريا قد أصيبوا حتى الآن بفيروس كورونا المستجد، توفي 3 منهم بمرض "كوفيد 19"، وأوضحت النقابة أن اثنين من الأطباء توفيا جراء إصابتهم بالمرض من "عدوى مجتمعية"، بعيدا عن أمكان عملهما، وأفادت نقابة الأطباء في بيان صحفي، أنها ما زالت تعمل على عدد الإصابات والوفيات بين الأطباء، مرشحة أن يزداد العدد في قادم الأيام.

ودعت النقابة وزارة الصحة المصرية للإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبيه أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول، حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم.

وأكدت النقابة على "ضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية، والتشديد على دقة استخدامها مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية، تطبيقا للبروتوكولات العلمية".

كما شددت على جموع الأطباء "الحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة، وعدم بدء العمل من دونها، حماية لأنفسهم وللمجتمع"، علما بأن وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية.

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وجددت النقابة العامة للأطباء طلبها لمجلس الوزراء المصري، بضروة إضافة أعضاء الفريق الطبي المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بتكريم "الشهداء والمصابين".

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