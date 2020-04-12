شكرا لقرائتكم خبر عن هل المرضى المتعافين من فيروس كورونا يمكنهم نقل العدوى مرة أخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوضح دكتور تشونغ نانشان ، أستاذ أمراض الجهاز التنفسي في الصين، أن نسبة الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، للأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة قليلة جدا، وجاء ذلك خلال التقرير الذي نشر بجريدة " globaltimes".

وأشار الطبيب، أن المرضي الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس التاجي كورونا ينقسمون إلى مجموعتين:

-الأشخاص المتواجدون في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس يتعرضون للإصابة بدون أعراض بعد اتصالهم بالحالات المصابة، وهم نسبتهم قليلة.





الاعداد المصابة

-النوع الثاني يصاب بالفيروس التاجي كورونا، دون أعراض في بداية الإصابة، ولكن تظهر لديهم فيما بعد، وهذا النوع يكون معديا للآخرين.

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وقال تشونغ، إنه وفريقه يبحثون عن عدوى المجموعة الثانية من حاملي الفيروسات التاجية، مؤكدا أنه في حالة ظهور الأعراض يصبح الشخص لديه قدرة قوية على العدوي.وأكمل تشونغ، أن المجموعة الثانية من المرضي يتم وضعهم في الحجر الصحي وتحت المراقبة، لتقليل فرص إصابة الآخرين.

وأكد الطبيب، أن هناك بعض الأقاويل التي تؤكد أن مرضي الفيروس التاجي كورونا بعد شفائهم يسهل نقلهم للعدوى للآخرين، وهذا الأمر مجرد خدعة وأكذوبة، لأن المرضى الذين تم شفاؤهم لا يكونوا معدين إلا في حالة عدم الشفاء التام.

وأوضح تشونغ، إنه يجب الانتباه والتعرف علي حقيقة إذا كان الفيروس التاجي كورونا يغزو المرضى الذين تم شفائهم مرة أخرى أم لا، ولكن إذا خلق الجسم أجسام مضادة للفيروس فهذا يجعلهم غير معدين.

وقال تشونغ إن ، العلماء قاموا بسحب مسحات من الحلق من المرضى الذين تعافوا ولم يجدوا فيروس فيها.

ولكن في حالات نادرة ويقصد بها هنا الطبيب، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تتحسن لديهم أعراض الإصابة بالفيروس التاجي ولكنهم لا يتعافون بشكل تام، وهذا النوع من المرضي يكون معدي لأنهم لم يتم شفاؤه بشكل كامل.