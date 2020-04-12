شكرا لقرائتكم خبر عن شاب بريطانى متعافى من كورونا: اعتقدت أنى لن أصاب لصغر سنى واستهنت بالأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر شاب بريطاني يبلغ من العمر 25 عاماً تعافى من فيروس كورونا، من السلوك الخاطئ الذى يتبعه الشباب من الاستهانة بالعدوى، وذلك وبعد أن أمضى أسبوعًا في المستشفى، وبحسب جريدة "ديلي ميرور" البريطانية، قال كالوم ويشارت، إنه لم يأخذ عدوى فيروس كورونا على محمل الجد حتى أصيب به وتم نقله إلى مستشفى إدنبرة الملكي بأسكتلندا بعد أن أصبحت حالته سيئة.

وكان كالوم، يعزل نفسه في المنزل بعد أن ظهرت عليه أعراض خلال زيارة لوالديه قبل حظر التجوال.

ولكن بعد تدهور حالته تم نقله في الساعات الأولى من يوم السبت 28 مارس للمستشفى، وقضى أسبوعًا في العلاج بالأكسجين.وقال وهو يتحدث من سريره في المستشفى: "إن السعال عدواني لدرجة أنه يسبب لي ألمًا شديدًا على صدري، وفي كثير من الأحيان يتسبب في القيء والإسهال، وأحيانًا الثلاثة في آن واحد.

وأضاف أنه لا يستطيع النوم إلى حد كبير بسبب الأعراض الشديدة.

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وقالت شقيقته رسيل إنه لا يعاني من أي أمراض مزمنة كامنة، ويلعب الرياضة وكان بصحة جيدة قبل أن يصاب بالفيروس.

وتابعت: "كالوم يلعب الرياضة ، إنه بصحة جيدة ، لديه نظام غذائي جيد، إنه آخر شخص في عائلتنا اعتقدت أنه سيصاب بالفيروس."

و بعد أن قضى أحد أسوأ أسابيع حياته في المستشفى حذر كالوم الآخرين بأخذ أعراض الفيروس على محمل الجد وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

وقال كالوم لقناة BBC Breakfast: "كان لدي تصرفات خاطئة تمامًا، لأنى اعتقدت أنى صغير في السن، وأنى إذا أصبت به فسيكون مثل دور أنفلونزا".