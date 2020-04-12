شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. متى يجب إجراء اختبارات السمع للبالغين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبارات السمع هي الطريقة التي يستخدمها الأطباء للتأكد من أن أذنيك تعملان بشكل جيد، خاصة أنه مع تقدم السن يتعرض الكثير من الأشخاص لمشكلة في السمع، لذا قد يطلب الطبيب اختبارات السمع للبالغين، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية اختبارات السمع للبالغين ومتى يجب إجراؤها، وفقاً لموقع webmd.



السمع

ويعاني حوالي 14٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 عامًا من درجة من فقدان السمع، ولكن هذا يرتفع إلى أكثر من 30٪ بين الأشخاص الذين يبلغون 65 عامًا أو أكثر، وهذا هو السبب في أن طبيبك يطلب منك عمل اختبار السمع كل بضع سنوات، وليس مرة واحدة فقط كشخص بالغ.

ويوصي الخبراء بأن يخضع البالغون لفحص السمع كل 10 سنوات حتى سن 50 ثم كل 3 سنوات بعد ذلك.



اختبارات السمع

لماذا أحتاج إلى اختبار السمع؟

قد يشك بعض الناس في أنهم يعانون من فقدان السمع، حيث تكون لديهم صعوبة في سماع الآخرين عندما يتحدثون إليهم عندما يكونون في غرفة مزدحمة، أو أن الآخرون يقولون أنهم يرفعون مستوى صوت التلفزيون بشكل كبير.

ولا يعرف الكثيرون أن لديهم مشكلة في السمع، لأن فقدان السمع غالبًا ما يكون عملية تدريجية، لهذا من المهم فحص أذنيك عندما يقول طبيبك أنه يجب عليك ذلك، حتى إذا كنت تعتقد أنك بخير.

وهناك أسباب عديدة لفقدان السمع لدى البالغين تشمل:

-الضوضاء العالية في العمل في كثير من الأحيان.

- استخدام أدوات كهربائية ذات صوت صاخب.

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-موسيقى صاخبة.

- تراكم الكثير من شمع الأذن.

- التعرض لصدمة على الرأس.

-الإصابة بعدوى.

-تناول بعض الأدوية.

مشاكل السمع الموروثة لدى الوالدين.



مشاكل السمع

ويشعر كبار السن الذين لا يفعلون أي شيء لمعالجة فقدان السمع أنهم مستبعدون من الأحداث الاجتماعية لأنهم لا يستطيعون سماع ما يحدث وقد يتوقفون عن رؤية أصدقائهم أو عائلاتهم كثيرًا لأنهم يشعرون بالحرج من عدم قدرتهم على السمع جيدًا.