رجيم الفشار..اخسري من وزنك واستمتعي

يعد الفشار من المسليات المحببة للكبار والصغار فهل أنت من هؤلاء الذين يفضلون تناوله بكثرة لكنك تخشين من سعراته الحرارية، وتظنين أنه عالي السعرات الحرارية، وهو على العكسِ تماماً منخفض السعرات الحرارية، كما يعد من الأطعمة التي تعطيك الإحساس بالشبع، إليك خطة الرجيم التالي التي تعتمد على الفيشار، يقدمه الدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية العلاجية والسمنة، وأهم ما في هذا الرجيم هو ضرورة تناول وجباتك في مواعيد محددة.

قبل الإفطار بساعة:

كوب من عصير الجريب فروت

الإفطار الساعة 8

قطعة جبن قريش بالزعتر+ شريحة توست سن.

بين الإفطار والغداء الساعة 12 ظهراً:

طبق فيشار بدون زيت أو ملح، ويمكنك إعداده في الميكروويف.



الغداء الساعة 4:

اختاري من الوجبات الآتية:

لحم ستيك مشوي + طبق كوسة بالجزر سوتيه + طبق سلاطة.

أو شريحة بطاطس مسلوقة +سلاطة خيار + ربع فرخة مشوية.

أو طبق تورلي+ شريحة من الديك الرومي بالريحان.

العشاء

طبق فيشار بدون زيت أو ملح، ويمكنك إعداده في الميكروويف.

أو طبق زبادي بالفواكه صغير.

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