سعر الدولار في السودان الأحد 12 أبريل 2020

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 142 جنيها، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وسجل الجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي زيادات ملحوظة مقابل الجنيه السوداني على شاشة البنك المركزي.

ومن العملات العربية، قفز سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني، في حين استقر سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

أما في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان فقد سجل الدولار سعرا شبه موحد عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر هذا السعر للدولار في بنوك العربي السوداني والبركة السوداني والمال المتحد والسلام والتضامن الإسلامي والسوداني الفرنسي والنيل وبيبلوس أفريقيا والسعودي السوداني.

كما تكرر في شركات صرافة المثاني والعبادي وديفان ويمت وغاية وباب المندب والهجرة واليمامة ودينار.

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وفي السوق السوداء استقر الدولار عند 142 جنيها، وهو مستوى مرتفع للغاية تجاوز حتى التوقعات المتشائمة للمراقبين الذين توقعوا سابقا صعود الدولار إلى 120 جنيها بنهاية العام الجاري.

سعر الإسترليني واليورو

وارتفع سعر اليورو في البنك المركزي السوداني ليسجل 60.12 جنيه للشراء و60.42 جنيه للبيع، مقابل 59.74 جنيه للشراء و60.04 جنيه للبيع، أمس.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 68.48 جنيه للشراء و68.82 جنيه للبيع، مقابل 68.05 جنيه للشراء و68.39 جنيه للبيع، أمس وفقا للبنك المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 154.90 جنيه والإسترليني 177.31 جنيه، وفقا لوسائل إعلام محلية.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.63 جنيه للشراء و14.70 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع.

في حين ارتفع الدينار الكويتي على شاشة البنك المركزي السوداني ليسجل 175.88 جنيه للشراء و176.76 جنيه للبيع، مقابل 175.60 جنيه للشراء و176.48 جنيه للبيع، أمس.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 37.86 جنيه، والدرهم الإماراتي 38.90 جنيه، والدينار الكويتي 326.6 جنيه.