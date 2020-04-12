سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12 أبريل 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في جميع البنوك العاملة في مصر، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي المصري عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.



وهيمن سعر 15.70 للشراء و15.80 للبيع على سعر الدولار في معظم البنوك العاملة في مصر؛ حيث تكرر هذا السعر في 14 بنكا.

وسجل الدولار 5 مستويات مختلفة للأسعار في البنوك المصرية؛ حيث تراوح سعر الشراء بين 15.71 و15.68 جنيه بفارق 3 قروش بين أعلى وأدنى سعر.

وتراوح سعر البيع بين 15.81 و15.78 جنيه بفارق 3 قروش بين أعلى وأقل سعر.

وحافظ الجنيه المصري على استقراره بشكل كبير خلال الفترة الماضية رغم الضغوط التي تواجهها البلاد على مصادرها من الدولار والعملات الأجنبية في ظل التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا على السياحة وإيرادات قناة السويس.

وسجلت مصر، أمس السبت، 11 حالة وفاة و145 حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليصبح إجمالي المصابين 1939 شخصا.

وكان البنك الدولي قد أكد، الجمعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية طيلة السنوات الأربع الماضية نجح في دعم النمو، وخلق فائضاً قوياً في الموازنة.

وأوضح، في تقرير حديث له حول اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي خفض نسبة ديون مصر إلى إجمالي الناتج المحلي، وحفز احتياطي النقد الأجنبي المصري.

وشدد البنك الدولي على أهمية مواصلة السياسات الحكومية في مصر الرامية لاستمرار الإصلاحات الهيكلية لحماية التعافي المستدام المحقق وتعزيز سبل النمو، وذلك من خلال فتح المجال أمام قطاع الأعمال مع تعزيز تعبئة الإيرادات لخلق المساحة اللازمة بالمالية العامة.

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أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار لدى بنك مصر إيران "ميد بنك" عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء سعرا أقل قرشا واحدا في البيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.71 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

السعر المهيمن

وهيمن سعر الدولار عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات 14 بنكا من البنوك العاملة في مصر.

وتكرر هذا السعر في بنوك التجاري الدولي والشركة المصرفية العربية وعودة والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي والبركة والتعمير والإسكان، والمصري الخليجي والمشرق وقناة السويس وبلوم مصر وكريدي أجريكول والأهلي اليوناني والمصرف المتحد.

أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار على شاشات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).



وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار سعرا خامسا عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 17 جنيها للشراء و17.18 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 19.38 جنيه للشراء و19.63 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فسجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 49.98 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.