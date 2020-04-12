سجلت وزارة الصحة السعودية، الأحد، 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4462.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 59 حالة.

وأكدت الوزارة أن 41 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية إلى 761 حالة.