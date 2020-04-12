شكرا لقرائتكم خبر عن علماء كوريون يرسمون خريطة لفيروس كورونا لفهم خصائصه للتوصل للقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع SouthChina، إن علماء بكوريا الجنوبية يرسمون جينوم فيروس كورونا، مما يمهد الطريق للقاح، برئاسة الدكتورة نارى كيمNarry Kim ، أحد أبرز الباحثين في البلاد فى مجال الأبحاث.



وقالت، إن هذا الإنجاز سيساعد العلماء على فهم كيفية تكرار نظام الدفاع البشري، والهروب منه، حيث أنتج علماء كوريا الجنوبية ما يصفونه بأنها "خريطة عالية الدقة" لجينوم"، فيروس كورونا التاجي الجديد، حيث يتم تخزين معلوماته الجينية، مما يمهد الطريق لفهم أفضل لخصائصه، ودورة حياته، ويسمح بتطوير لقاحات واختبارات أكثر دقة .



فهم خريطة الفيروس

قاد فريق البحث في معهد سيول للعلوم الأساسية بالتعاون مع المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC)، والتي كانت تقود جهود الاختبار الشامل للبلاد.

أضافت كيم: "يوفر عملنا خريطة عالية الدقة لفيروس كورونا، وذلك باستخدام الاسم العلمي للفيروس التاجي الجديد في بيان أصدره المعهد.

Advertisements

ستساعد هذه الخريطة على فهم كيفية تكاثر الفيروس وكيفية هروبه من نظام الدفاع البشري.

وأكد الموقع، تعتبر كيم هى أحد أبرز الباحثين في كوريا الجنوبية، وفقًا لمجلة Nature، في عام 2009، في سن 39 ، أصبحت واحدة من أصغر الفائزين بجائزة Ho-Am للطب، وهى غالبا ما تعتبر معادلة لجائزة نوبل، كما أنها نموذج يحتذى به للعلماء الشباب، وخاصة للنساء، الذين يشكلون 19% فقط من القوى العاملة العلمية في كوريا الجنوبية.

وقال البروفيسور لي هوونجونج في مستشفى الأطفال بجامعة سيول الوطنية، إن نتائج البحث جعلت من الممكن التنبؤ بأنواع البروتينات التي ينتجها الفيروس، والتي ستساعد في تطوير اللقاحات.

قالت ليزا نج، الباحث الرئيسي في شبكة علم المناعة بسنغافورة الممولة من الحكومة، إن الدراسة الكورية الجنوبية "تقدم أول لمحة لفهم الإمراض، والطريقة التي يتطور بها المرض لعدوى فيروس كورونا ، التي ستسمح بإجراء المزيد من الدراسات، موضحة أن البحث يحدد آليات العدوى.