شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: الصين أخفت نتائج عالمة اكتشف التركيب الجينى للفيروس التاجى أول العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت تقارير جريدة " ديلى ميل" البريطانية، أن الصين تكتمت على نتائج عالم كشف التركيب الجيني للفيروس التاجي في غضون أيام من تفشي المرض، وهو أمر حيوي للاختبارات واللقاحات.

وكشف تقرير الجريدة، أنه تم إسكات عالمة صينية ، وهى أحد الخبراء الرواد في العالم في الفيروسات التاجية، بعد كشفها عن التكوين الجيني للمرض الجديد، وهو أمر حاسم لتطوير الاختبارات التشخيصية واللقاحات.



الصين تخفى التسلسل الجينى

اسم العالمة هو شي زنغلي ، وهى معروفة باسم " Bat Woman" في الصين بعد سنوات قضتها في حملات صيد الفيروسات الصعبة في الكهوف الرطبة التي أدت إلى سلسلة من الاكتشافات العلمية الهامة.

وذكرت أنه تم استدعاء عالمة الفيروسات مرة أخرى إلى مختبر عالي الأمان في ووهان في نهاية العام الماضي، بعد أن تم تحديد حالة تنفسية غامضة جديدة في المدينة على أنها فيروس تاجي جديد، وفي غضون 3 أيام أكملت تسلسلها الجيني.



العالمة الصينية الملقبة باسم "امراة الخفاش" بالصين

وأظهرت النتائج التي توصلوا إليها أنها تشبه السارس ، وهو مرض تنفسي آثار وباء في 33 دولة بعد خروجه من الصين أيضا في عام 2002.

وقال الصحفي الصيني جاو يو الذي أفرج عنه الأسبوع الماضي بعد 76 يومًا من الحبس في ووهان ، إنه تحدث إلى شي خلال فترة سجنه وكشف: `` علمنا لاحقًا أن معهدها أنهى تسلسل الجينات والاختبارات ذات الصلة في وقت مبكر من 2 يناير ولكن تم كتمانه. "

ذكر تقرير "ذي ميل أون صنداي" أنه في ذلك اليوم نفسه ، أرسل ياني وانغ ، مدير معهد ووهان للفيروسات ، بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين والمسئولين الرئيسيين يأمرهم بعدم الكشف عن معلومات حول المرض.

قال وانغ إن اللجنة الوطنية للصحة تشترط عدم نشر أي اختبارات أو بيانات سريرية أو نتائج اختبارات أو استنتاجات متعلقة بالوباء على منصات وسائل التواصل الاجتماعي ، ولا الكشف على أي وسائل إعلام بما في ذلك وسائل الإعلام الحكومية الرسمية ، ولا يُفصح عنه للمؤسسات الشريكة ".

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معهد ووهان للفيروسات

بعد 8 أيام ، نشر فريق بقيادة أستاذ في شنجهاي تلقى عينات من مريض مصاب بتسلسل جينوم على منصة مفتوحة الوصول، وتم إغلاق مختبره بعد ذلك بيومين.

في ذلك الوقت ، تم إخبار الجمهور أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة في ووهان لأكثر من أسبوع ولا يوجد دليل واضح على انتقال العدوى البشرية ، على الرغم من أن العشرات من العاملين الصحيين بدأوا يصابون بالمرض.

في محاضرة عبر الإنترنت الشهر الماضي ، قالت شي زنغلي إن فريقها اكتشف في 14 يناير أن الفيروس الجديد يمكن أن يصيب الناس - قبل 6 أيام من الكشف عن هذه الحقيقة من قبل الصين، وفي نفس اليوم ، أصدرت منظمة الصحة العالمية تغريدة تدعم إنكار الصين لعمليات نقل البشر.

نشر فريق شي بمخبر الفيروسات، بياناته التي تحدد المرض في 23 يناير على بوابة علمية قبل نشرها بشهر من قبل مجلة Nature، وقالت إن تسلسل الجينوم مطابق بنسبة 96 %لفيروس آخر عثر عليه في خفافيش في مقاطعة يونان.

وتعد شي متخصصة في الأمراض الناشئة وحظيت بشهرة عالمية لعملها في التحقيق في الروابط بين الخفافيش والفيروسات التاجية ، بمساعدة من البعثات لجمع العينات ومسحات في شبكات الكهوف النتنة في جنوب الصين.

كانت جزءًا رئيسيًا من الفريق الذي تتبع السارس إلى خفافيش حدوة الحصان من خلال قطط الزباد ، وهو مخلوق يشبه القطط غالبًا ما يؤكل في الصين، وقد تم تم ربط الخفافيش بـ 7 أوبئة رئيسية على مدى العقود الثلاثة الماضية.

تعترف شي ، نائبة مدير المختبر ، أنه عندما استدعت مرة أخرى من مؤتمر للتحقيق في المرض الجديد ، تساءلت في البداية عما إذا كان يمكن أن يهرب فيروس تاجي من وحدتها.

وحذرت من خطر انتشار الأوبئة من الفيروسات المنقولة بالخفافيش. لكنها تقول إنها لم تكن تتوقع مثل هذا التفشي في ووهان ، في وسط الصين ، حيث أشارت دراساتها إلى أن المناطق شبه الاستوائية في الجنوب لديها أعلى مخاطر انتقال مثل هذه "الأمراض الحيوانية" إلى البشر.