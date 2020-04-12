شكرا لقرائتكم خبر عن متعرضش نفسك للخطر وماتجبش لولادك اكتئاب ..ازاى تقضى عيد الفصح فى بيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأعياد تعنى التجمعات والزيارات والفسح، فجميعنا ننتظر المناسبات السعيدة لقضاء وقت مختلف مع من نحب، ولكن فى زمن الكورونا والعزل المنزلى يحتفل الأقباط اليوم فى منازلهم دون الذهاب للكنائس والأقارب والخروج، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح للاحتفال بعيد الفصح فى المنزل والوقاية من فيروس كورونا وفقا لما ذكره موقع gulfnews

1: من الممكن ان تحضر وليمة عبر الإنترنت مع عائلتك عن طريق استخدام البرامج التكنولوجية للتواصل عبر الفيديو وتحضير موائد مختلفة والحديث معا والاحتفال وكأنكم فى نفس المكان.

2: تلوين البيض من مظاهر الاحتفال التى يفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال، فاسعد اطفالك بتلوين البيض والابداع فى الرسومات والاشكال المتعددة.

3:اصنع مع أطفالك الحلويات المختلفة والتى يفضلونها فى المنزل ، فذلك يشعرهم بالسعادة والبهجة.

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4: من الممكن مشاهدة الافلام الكوميدية وتحويل المنزل لصالة سينما مبهجة .

5: زين المنزل بالبلالين والالوان المبهجة التى تنشر مظاهر الاحتفل بالعيد فى منزلك وتفرز هرمون السعادة والفرحة.

6:مشاهدة الحفلات الغنائية فى التليفزيون وعبر الانترنت فهى تساعد على الشعور بالسعادة وبهجة العيد.

7:حكاية عيد الفصح، من الممكن ان ترويها لاطفالك وتحدثهم كثير عن معنى اليوم والاحتفال.

8:العيد بالنسبة للاطفال هو الملابس الجديدة، فيجب ان تهتم بارتداء اطفالك الملابس الجديدة والمبهجة فى المنزل والاحتفال بالمظاهر داخل منزلك.