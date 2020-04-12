شكرا لقرائتكم خبر عن ماسكين فى ايدين بعض.. صور مؤلمة لزوجين قبل وفاتهما بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى حالة من الحزن الشديد ظهرت صورة مأساوية لزوجين مسنين متشابكي الأيدى قبل ان يفارقا الحياة بأيام قليلة فى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وحسب ما ذكرته جريدة ديلى ميل توفى أدى جونسون وبعده بثلاثة ايام توفيت زوجته بلانش جونسون فى اتلانتا جورجيا.



الزوجين قبل الوفاة

وقالت الابنة جنيفر ماكويرتر إن الزوجين كانا يكافحان المرض سويا حيث اصيبا بالالتهاب الرئوى الشديد وظهور الأعراض عليهمم مثل السعال وصعوبة فى التنفس، وانها لم تعلم انها كانت اعراض الاصابة بفيروس كورونا حتى تم نقلهم للمستشفى.



اللحظات الاخيرة

كان يعيش الزوجان فى منشأة للرعاية لفترات طويلة حتى ظهرت عليهما الأعراض واكتشف ان هناك عدد كبير من الموجودين فى المكان مصابين بفيروس كورونا، حيث قال مسئول الصحة ان 48 من اصل 61 فى المنشاة مصابين بالفيروس .

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وقالت الدكتورة إليزابيث فورد ، مديرة مجلس الصحة المؤقت في مقاطعة فولتون" علينا أن نفترض أن من المرجح أن مقدمي الرعاية ينقلون الفيروس إلى السكان ، لذلك نحاول التأكد من أن جميع مقدمي الرعاية قد تم اختبارهم".



الزوجين

وقالت مكوورتير إنها تعتقد أنه كان هناك نقص في الرعاية المناسبة ومعدات الحماية في المنشأة وان عائلتها تستعد لاقامة جنازة على قبر والديها الاسبوع المقبل .