الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدواء اليابانى الأمل الجديد فى علاج فيروس كورونا أصبح ملفتا لأنظار العالم أجمع, وتجرى العديد من الدول تجارب سريرية على عقار Avigan فى الصين واليابان وإيطاليا وأمريكا للتأكد من مدى فاعليته وقدرته على علاج المرضى الذين يعانون من الفيروس التاجى كورونا. ويعرض الفيديو التالى تفاصيل التجارب التى تجرى على الدواء الياباني: Advertisements

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