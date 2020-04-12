شكرا لقرائتكم خبر عن لو موظف وبتنزل شغلك ..اعرف إزاى تحمى نفسك من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هناك بعض الأشخاص يضطرون على النزول إلى أعمالهم وممارسة مهامهم من داخل المكاتب وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمنع التقاط عدوى فيروس كورونا، وفقا لما أكدته خبراء اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالى الذين وضعوا إجراءات يجب ابتاعها عن النزول الى العمل.

ووفقا لدليل الارشادات الذى أعلنته لجنة الخبراء يجب الالتزام بالإجراءات العامة للوقاية من عدوى كورونا عند العمل بالمكتب وأهمها المواظبة على تنظيف اليدين وتغطية الفم عند السعال بثنى المرفق أو بمنديل ورقى، كما يجب المواظبة على مسح الأسطح مثل المكاتب والمناضد والمستلزمات المكتبية مثل الهواتف ولوحات المفاتيح بمطهر كحولى.

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وأكد الخبراء على ضرورة الحفاظ على مسافة مناسبة بين كل شخص والأخر متر على الأقل، وتجنب زيارة الأخرين في مكاتبهم أو التحدث إليهم أثناء ساعات العمل، كما يجب تجنب الجلوس في مواجهه الأخرين والتحدث بأقل صورة ممكنه.

وشدد الخبراء على الشركات ذات العمالة الكثيفة عليها تنظيم ساعات العمل لتقليل الأعداد والازدحام، مع ضرورة تقليل الإجتماعات بأقل صورة ممكنة ولو كان الاجتماع ضرورى يجب غسل اليدين جيدا قبل دخول غرفة الاجتماعات والحفاظ على مسافة متر على الأقل أو أكثر بين كل شخص والأخر، وضرورة استخدام الكوع أو أوراق المناديل بدلا من اليد عند فتح الأبواب والإتكاء على درابزين السلم.

ونصح خبراء الفيروسات التنفسية عند الاضطرار الى عقد اجتماع يجب مراعاه توفير المنظفات والمطهرات للأيدى والأسطح، مع مراعاه النظافة الشخصية من غسل الأيدى قبل وبعد الاجتماع ومراعاه الاداب التنفسية وضرورة الحفاظ على التهوية الجيدة لغرف التدريب وعدم استخدام تكييف مركزى.