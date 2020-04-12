تعرف على أحدث إحصاء عن ضحايا فيروس كورونا حول العالم

الأحد 12 أبريل 2020

ظهر أحدث إحصاء أجري عن ضحايا فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم تخطي عدد الوفيات 108 آلاف و252 حالة، بينها 75 ألفا في قارة أوروبا وحدها.



الإحصاء الذي أعدته وكالة رويترز أظهر أيضا أن عدد المصابين بالفيروس المستجد في العالم يفوق حاليا مليونا و700 ألف حالة.

ومنذ اكتشاف أول حالة في الصين ديسمبر/كانون الأول 2019، ظهرت حالات إصابة بكوفيد-19 في أكثر من 210 دول ومناطق حول العالم.

ويعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة ومسؤولين حكوميين حول العالم.

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ووفقا لإحصاء وكالة "فرانس برس" حتى الساعة 09:45 بتوقيت جرينتش، قضى كورونا على أكثر من 75 ألفاً في أوروبا، 80% منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وذكرت رويترز أنه حتى الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش الأحد، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة المعروفة بلغ 527350 حالة، ووصل عدد الوفيات لديها إلى 20474 وبذلك شهدت أكبر عدد من الإصابات والوفيات في العالم.

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات حول العالم بتسجيل 161852 إصابة، لكن إيطاليا، التي وصلت الإصابات فيها إلى 152271، شهدت عدد وفيات أعلى بلغ 19468 وفاة مقارنة مع 16353 حالة بإسبانيا.

وأعلنت ألمانيا حتى الآن عن 122767 إصابة و2742 وفاة، بينما سجلت فرنسا 93790 إصابة و13832 وفاة.

أما في الصين، التي ظهر فيها المرض، وصل عدد المصابين إلى 82052 والوفيات إلى 3339. وتخطت إيران حالات الإصابة 70 ألفا والوفيات وصلت إلى 4357.

وتقترب الإصابات في بريطانيا من 79 ألفا والوفيات من 10 آلاف. وسجلت تركيا ما يزيد على 52 ألف إصابة و1101 وفاة.