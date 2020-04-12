هل الرجيم آمن للأطفال وما هو نظام باليو الغذائي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 01:41 مساءً - هل التنمر في المدرسة يستهدف طفلك بسبب بدانته؟ هل السمنة تؤذي احترام الطفل لذاته؟ حسنًا، إذا كان طفلك يواجه مشاكل في الوزن، فإن قراءة هذا المنشور فكرة جيدة، يقدم الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي التغذية، نصائح حول رجيم الأطفال ونظام باليو، من خلال استضافته في حملة الخليج 365 (مرحباً بيتي) ،وقال شمس إن التخلص من الوزن هو أسهل طريقة لتصبح صاحب قوام ممشوق، يساعد اتباع نظام غذائي على حل مشكلات إدارة الوزن، ولكن الحمية الغذائية الصارمة هي ليست صحيحة، لكن السؤال هو، هل اتباعُ نظامٍ غذائي جيدٌ للأطفال؟ اكتشف في هذه المقالة خمس نصائح لمساعدة طفلك على أن يصبح أكثر لياقة وثقة.

هل الرجيم آمن للأطفال؟ اتباع نظام غذائي محاولة لفقدان الوزن عن طريق الحد من السعرات الحرارية، على عكس البالغين، ينمو الأطفال ويتطورون باستمرار. وبالتالي لا ينبغي للأطفال اتباع حميات قاسية.

النظام الغذائي الذي لا يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية يمكن أن يعيق نمو طفلك. يمكن أن تؤثر النظم الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على التركيز والتعلم والأداء المدرسي عند الأطفال، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى هشاشة العظام ومشاكل الدورة الشهرية لدى الفتيات، لذلك عليك باتباع نظام غذائي مع طبيب مختص ومتمرس.

باليو دايت للأطفال

يعتقد أن نظام Paleo الغذائي كان موجودًا منذ القدم، ويعرف أيضًا باسم نظام الكهف. إنه نظام غذائي يعتمد في الغالب على الخضر واللحوم والأسماك ويستبعد أي شكل من أشكال الحليب أو منتجات الألبان أو السكر أو الحبوب. كما يطلب منك التخلي عن أي نوع من الأطعمة المصنعة.

هل نظام باليو الغذائي آمن للأطفال؟

يشعر معظم خبراء التغذية وخبراء النظام الغذائي بأن تعريض أطفالك لنظام Paleo الغذائي سيجعلهم يعانون من نقص في العناصر الغذائية المختلفة. يشعر أولئك الذين يؤمنون بقوة في نظام Paleo الغذائي، بأنه من الجيد لأطفالهم التخلي عن كل ما يتطلب النظام الغذائي تجنبه. Advertisements

فيما يلي بعض النصائح التي يتبعها متابعو باليو لصالح النظام الغذائي للأطفال لا يتضمن نظام Paleo الغذائي أي سكريات وحلويات اصطناعية. إنها طريقة جيدة لمساعدة طفلك على تقليل الحلوى والشوكولاتة والكولا والمشروبات الغازية.

نظام Paleo الغذائي غني جدًا بالبروتين والألياف التي قد تكون أو لا تكون جيدة لطفلك.

توفر الفواكه والخضروات الملونة الكثير من الفيتامينات والمعادن لنمو الأطفال.

النظام الغذائي غني أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية؛ لأنه مهم جدًا لتطوير الدماغ. ماذا تأكل على حمية باليو؟ الفواكه والخضروات الطازجة.

اللحوم الطازجة والأسماك.

البيض.

زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

المكسرات والبذور.

ما لا تأكل على حمية باليو القمح أو الحبوب.

الحليب أو منتجات الألبان مثل الجبن والزبدة.

الملح.

السكر.

البطاطس على الرغم من أنه يُسمح أحيانًا كطعام في المراحل الأولية.

زيوت نباتية مكررة.

الحبوب والبقوليات مثل الفول، والفول السوداني.

لا توجد أغذية معلبة بما في ذلك اللحوم والأسماك المعلبة.

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