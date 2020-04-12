طفلي يسألني في العزل المنزلي: لماذا لا نزور جدتي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 01:41 مساءً - يلعب المحيط الاجتماعي دوره في تنمية شخصية طفلك، كما أنه يرتبط بعلاقة وطيدة محببة مع المقربين من المحيط، وها هو اليوم يفتقدهم، ويسألك: لماذا لا نزور جدتي، ولماذا لا تسمحين لي بالخروج مع جارنا الصغير كما كنت تفعلين من قبل، واين اختفت زيارتنا لبيت خالتي، والاجابة يجب أن تكون بسيطة ومقنعة، فطفلك لا يعرف معنى التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

" الخليج 365" ومن خلال حملتها المستمرة مرحباً بيتي تساعدك عزيزتي الأم في الإجابة على سؤال طفلك الحائر: لماذا لا نزور جدتي؟، ويساعدك في الرد علي طفلك الأخصائي النفسي الدكتور محمد عبد اللطيف كالأتي

تباعد اجتماعي أم جسدي؟

يجب أن تتحدثي مع طفلك حول الوقاية من فيروس كورونا وأن الأمر يستلزم التباعد الجسدي بين الناس لفترة معينة.

ويجب أن تخبري طفلك أن التباعد ليس معناه ألا نتصل هاتفياً بالآخرين وخاصة الجدة والجد.

لا تصوري الفيروس بأنه وحشاَ مرعباَ، ولكن يجب الوقاية منه حتى يتم الحصول على علاج له.

لأني أحب جدتي

يجب أن يعلم الطفل أن الجدة والجد قد وصلا لسن الضعف، أن مقاومتهما للمرض تكون ضعيفة، وأنهما من الممكن أن يصابا بالعدوى ويجب أن نحافظ عليهما.

يجب أن يهاتف الصغير جدته وجده على الدوام.

ويمكن أن تستخدمي أي تطبيقات ذكية لديك للتقارب والتواصل مع الجد والجدة والأقارب مثل الواتس آب وغيرها.

لا تسمحي لطفلك أن يبتعد عن أقاربه معنوياً وفعلياً، فالتباعد عن الملامسة هو المقصود لكي لا ينتقل الفيروس من شخص لآخر.

قدمي لطفلك ألبوم العائلة لكي يتسرجع الذكريات الجميلة له مع العائلة.

وقدمي له مقترحات لرحلات قادمة بعد إنتهاء العزل المنزلي يكون فيها الجد والجدة لكي يفهم أن لا غنى عنهما.

سوف يتعلم الطفل أن يكون باراً حين يرى بر الأم والأب بوالديهما رغم البعد الجسدي.

تجربة منزلية لتوضيح معنى التباعد الجسدي

يكنك عزيزتي الأم ان تقومي بتجربة منزلية لكي تشرحي فكرة التباعد الجسدي بصورة عملية وليس الشرح النظري والكلام، لأن الشرح العملي يصل إلى الطفل بطريقة أسرع وأفضل، وبذلك تكوني مقنعة له وتخففين من الضغط النفسي عليه، ومن هذه التجارب:

1_ قياس المسافة

حددت منظمة الصحة العالمية مسافة ستة أقدام لكي يكون البعد السليم بين كل شخصين لكي لا تنتقل عدوى فيروس كورونا.

الآن يمكنك أن تطلبي من أطفالك تحديد المسافة بواسطة الخطوات أو المسطرة.

مسافة الستة أقدام تساوي 1.8متراَ "180سنتيمتراً".

ويجب أن تتحدثي مع أطفالك عن المساحة الشخصية في حياة كل منا، فهذه فرصة لكي نتحاور مع صغارنا.

2_ الرذاذ

قومي بتجربة بسيطة وهي إحضار قارورة بها بعض الماء الملون.

وضعي أطفالك على مسافات متباينة.

ثم يبدأ أحدهم برش الماء الملون على الآخرين.

وسوف يكتشف الصغار أن الماء الملون يصيب الأقرب فالأقرب.

يمثل رذاذ الماء اللعاب والمخاط والرذاذ المتطاير عند التحدث والذي ينقل العدوى بسرعة للآخرين.

هذه النظرية التي تبنى على أساسها توصية التباعد الجسدي بين الناس في هذا الوقت للحماية ن العدوى بفيروس كورونا، ويجب على الجميع أن يعمل بها لتجنب المرض.

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