تعديل نوم الأطفال خلال فترة الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 01:41 مساءً - بسبب العزل المنزلي وعدم ذهاب الأطفال إلى المدرسة فقد أصبح نومهم متقلباَ، ولم يعد لديهم برنامجاَ منتظماَ للنوم، وهذا بدوره يؤثر عليهم، ولذلك فقد التقت " الخليج 365"، وفي إطار حملة مرحبا بيتي بالدكتور عبد اللطيف زواهدة، إختصاصي طب الأسرة، حيث قدم هذه النصائح لتعديل نوم الأطفال خلال فترة الحجر. فوائد النوم ليلاً للطفل يعزز مناعة الطفل ويقويها.

يقوي بصر الطفل ويحافظ على صحة عينيه.

يحمي الطفل من السمنة ومضاعفاتها الخطيرة في المستقبل.

يحسن الحالة النفسية والمزاجية للطفل، ويحميه من القلق وتقلب المزاج والعصبية.

يقلّل النوم من تلف الأوعية الدمويّة، ويقوّي صحة القلب، ويحمي من تسربات الدهون على شرايينه.

يرفع من قدرة الطفل على التعلم والتركيز، ويزيد من قدراته العقلية. ماذا أقدم لطفلي لكي ينام مبكراَ؟ يجب عدم شرب أي منبهات بعد العصر مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

تقدم الأم للطفل المأكولات الآتية: الموز والعسل والزبادي"الروب".

لا تقدم له التفاح بعد العصر لأنه يساعده على السهر.

تبعد عنه الأجهزة الإلكترونية قدر المستطاع، ولا تضعها في غرفته لكي ينام وهي بين يديه، بل تكون في غرفة المعيشة.

تحاول الأم أن يكون نوم القيلولة للطفل لا يزيد عن ساعة يومياَ، وألا يكون بعد العصر لأنه سوف يسبب تغير نوم الطفل وعدم مقدرته على النوم في وقت مبكر.

تقديم الطعام المحتوي على الحديد والزنك فنقصهما يسبب القلق وقلة النوم. أخطاء تؤدي لتقلب نوم الطفل أثناء العزل المنزلي Advertisements السهر حتى وقت متأخر مع أفراد العائلة، فالطفل يقلد والديه والإخوة الكبار.

شعور الطفل بالقلق والتوتر النفسي بسبب الخوف من فيروس كورونا وما يسببه من أعراض.

متابعة الأخبار والتقارير الواردة من العالم والتي تتحدث عن الآلام التي يسببها فيروس كورونا، ومشاهد الموت والدفن.

حديث الوالدين وتخويفهم له بسبب فيروس كورونا، وعدم بث الطمأنينة بداخله عن طريق الوعي الصحي السليم.

نوم الطفل في غرفة مشتركة مع إخوته ورغبة الأم بتواجد كل الأبناء في غرفة واحدة مما يؤثر على نمط نومه.

نقل الطفل من سريره مثل أن ينام في غرفة الوالدين، أو في غرفة المعيشة أمام التلفاز مما يؤدي لتقلب نومه. ما هي المشاكل التي تظهر بسبب العزل المنزلي وتؤدي لتقلب نوم الطفل؟ قد يعاني الطفل من التبول اللاإرادي أي أن يبلل فراشه،وذلك بسبب القلق والتوتر النفسي والخوف من فيروس كورونا.

وقد يشرب الكثير من السوائل بسبب النصائح التي يسمعها في النشرات الصحية عن وجوب ترطيب الحلق، فهو يضطر للإستيقاظ كثيراَ أثناء الليل للذهاب إلى الحمام، مما يصيبه بالقلق وتقلب النوم.

قد توقظ الأم طفلها أثناء الليل لكي يشرب الماء وهذا خطأ، فيجب أن تتركه نائماَ، فهو حتماَ سوف يستيقظ حين يشعر بالعطش.

إصابة الطفل بالفزع الليلي والكوابيس بسبب الخوف من كورونا، أو القصص التي ترويها الأم عن كورونا وغالباَ ما تكون غير صحيحة.

مساعدة الطفل للأم في أعمال منزلية فوق طاقته، مما يشعره بالتعب فينام في النهار، ويضطرب نومه في الليل.

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