شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل يعد من الأمراض التي تتسبب في إعاقة حركة الشخص وتعرضه لتورم في أطراف الجسم، وفي ظل العزل المنزلي بعد تفشي فيروس كورونا التاجي، قد يتعرض هؤلاء المرضي للعديد من المضاعفات الصحية نتيجة لعدم الحركة، ونقص تدفق الدم الذي يصل إلي الأطراف، ويتعرضون للشعور بألم يصعب تحمله.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح الطبية التي يجب علي مرضي التهاب المفاصل القيام بها تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية خلال العزل المنزل، وفقا لموقع "WEBMED".

أوضح التقرير، أن اهتمام مرضي التهاب المفاصل بنوعية الطعام التناول من أبرز وأهم النصائح، ولذا عليهم تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه، التي تساعدهم في تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، وأيضا تعمل علي تقليل حدة الإصابة بالالتهابات، وأيضا عليهم تجنب الأطعمة السريعة، والغنية بالدهون.

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وأضاف التقرير، أنه من أهم النصائح المقدمة لمرضي التهاب المفاصل هي التخلص من الوزن الزائد، لأن السمنة تتسبب في الضغط علي المفاصل وتعرضهم للإصابة بالالتهابات، وأيضا تعوق قدرتهم علي المشي والحركة، بالإضافة إلي شعورهم بألم شديد.

وأشار التقرير، إلى أن الحركة والمشي تعد من الحيل الجيدة لمرضي التهاب المفاصل، وفي ظل العزل المنزلي يمكنك الحركة داخل المنزل، فهذه النصيحة تزيد ن تدفق الدم في أطراف الجسم وتقليل من حدة التعرض والإصابة بألم شديدة، وتورم الأطراف.

وأخيرا من أهم النصائح المقدمة لمرضي التهاب المفاصل هي تناول الأدوية الخاصة بهم، وذلك يتم تحت إشراف الطبيب المتابع لحالتهم الصحية، والكثير من مرضي التهاب المفاصل يحتاجون لتناول مثبطات المناعة للحد من التهاب المفاصل وتعرضهم للمضاعفات كالتورم أو الألم أو الأثنين معا.