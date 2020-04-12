شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحافظ مرضى القلب على صحتهم فى ظل تفشى فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر مرضي القلب بالخوف والرعب الشديد، في ظل إنتشار الفيروس التاجي كورونا، وأيضا لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED" العديد من النصائح لمرضي القلب، والتي تساعدهم في تقليل فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ومنها:

-هناك العديد من النصائح التي قدمت قبل ذلك، وكانت أبرزها العزلة الإجتماعية وتقليل فرص الاحتكاك بالأخرين.

-غسل اليدين بالطريقة الموصي بها من أهم النصائح، وهي عن طريق غسلها 20 ثانية تحت الماء والصابون.

-تجنب لمس وجهك وعينيك وأنفك، لأنك في حالة لمسك لاي سطح حامل للفيروس فأنت تسهل عملية إنتقاله بشكل سريع.

-العادات الصحية الجيدة تعد من أهم الحيل التي تقلل فرص إصابة مريض القلب بهذا الفيروس التاجي، وذلك عن طريق تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، ومنها الخضروات والفواكه.

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-عليك التخلص من القلق والتوتر الدائم، لأن هذا الأمر يزيد من فرص حدوث إضطراب في القلب، ويتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وهذا يعرضك إلي الجلطة أو الذبحة، ولذا أبتعد عن التوتر والقلق.

-تجنب زيادة الوزن خلال هذه الفترة، وعليك القضاء علي السمنة وزيادة الوزن، لأن هذا الأمر يزيد من فرص تعرضك للعديد من المشاكل الصحية المختلفة المرتبطة بصحة القلب.

-ممارسة الرياضة داخل المنزل تعد من أهم النصائح التي يجب عليك القيام بها، ولذا عليك ممارستها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في اليوم، فهذه النصيحة تعمل علي تنشيط خلايا الجسم، وزيادة تدفق الدم، وبالتالي الحفاظ علي صحة القلب، وتقليل فرص تعرضه لأي مشاكل.

-أخذ القسط الكافي من النوم يعد من أهم النصائح التي تقلل فرص الإصابة بأي مشاكل في القلب.