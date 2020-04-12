شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل يعد من الأمراض التى تتسبب فى إعاقة حركة الشخص، وفى ظل العزل المنزلى بعد تفشى فيروس كورونا التاجي، قد يتعرض هؤلاء المرضى للعديد من المضاعفات الصحية نتيجة لعدم الحركة، ونقص تدفق الدم الذى يصل إلى الأطراف، وهذا يعرضهم للشعور بألم يصعب تحمله، وخلال هذا الفيديو سنتعرف على أبرز وأهم النصائح الطبية التى يجب على مرضى التهاب المفاصل القيام بها تجنبا للتعرض لأى مضاعفات صحية خلال العزل المنزل، وفقا لموقع "WEBMED"، ومنها:

إنفوجراف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.