حالات تستدعي خلع ضرس العقل فورا.. ما هي؟

الأحد 12 أبريل 2020

قال الدكتور تورستن رايشرت إن متاعب ضرس العقل تحدث بسبب خروجه من الموضع غير الصحيح، أي ظهوره من اللثة بشكل جزئي أو خروجه مقلوبا أو صغر الفك، مما يتسبب في قلة فتحة ضرس العقل، وكذلك مرافقة أكياس له تتسبب في تضرر العظام والجذور في منطقته، وفقا للعين.



وأضاف أخصائي جراحة الفم والفك والوجه الألماني أن ضروس العقل غالبا ما تتسبب في حدوث متاعب مثل الالتهابات والورم والألم، وقد تضر أيضا بالأسنان المجاورة.

وضرس العقل هو مجموعة ثالثة من الضروس تنمو في الجزء الخلفي من الفم، وهو آخر الضروس التي تنمو، وتظهر ضروس العقل في عمر يتراوح بين 17 و 25 سنة.

وتابع رايشرت أن ضروس العقل تظهر حتى سن العشرين، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم خلعها إذا تطلب الأمر ذلك، قبل سن الخامس والعشرين؛ حيث يكون من السهل استئصال العظام المحيطة رغم تشكل الجذور. وقد يضطر الطبيب لخلع ضرس العقل مبكرا إذا أعاق خروج الأضراس المجاورة.

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وهناك حالات يستوجب خلالها خلع ضرس العقل بشكل عاجل وهي:

-في حال حدوث مضاعفات عند البزوغ، مثل عدوى حول تاج السن تسبب ألما شديدا عند فتح الفم.

-إذا كان من المحتمل أن يتسبب ضرس العقل في حدوث مضاعفات في مرحلة ما.

-عندما يضغط ضرس العقل على الضروس المجاورة مسببًا ألم شديد بعد فترة، لأنه قد يكون محبوسًا تحت اللثة ولا يجد المساحة الكافية ليخرج.