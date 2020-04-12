لقطات مؤثرة لأم إسبانية تشاهد طفلتها الرضيعة للمرة الأولى بسبب "كورونا"

نشرت مصادر إعلامية مقطع فيديو، يرصد أول تواصل بين أم إسبانية وطفلتها الرضيعة عبر مكالمة فيديو من داخل مستشفى العزل بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك بسبب إصابة الأم بهذا الفيروس، ولم يتم السماح لها برؤية الطفلة الرضيعة التى تم إبعادها فور ولادتها بسبب إصابة الأم.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، التي عرضت المقطع، أن أحد شركات الاتصالات فى إسبانيا تبرعت بتوفير أجهزة لوحية لمرضى فيروس كورونا، من أجل الاتصال بالفيديو عبر ذويهم بشكل متواصل، وتواصل السلطات الإسبانية جهودها المكثفة لمنع انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات المصابة.وينتشر فيروس كورونا المستجد بشكل كبير فى مختلف دول العالم، حيث تخطت وفياته حاجز الـ100 ألف، فى حين تجاوز تعداد المصابين بفيروس كورونا المليون و700 ألف حالة، واقتربت حالات الشفاء من 380 ألف حالة.

وأعلنت وزير الصحة البريطاني: وفاة 19 موظفا في قطاع الصحة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وأعلنت السلطات المعنية فى روسيا عن تسجيل 1667 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، وفيما تم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 268، بعد تسجيل إصابة واحدة جديدة. ويذكر أن فيروس كورونا قد ظهر للمرة الأولى نهاية العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، وتسعى دول العالم للسيطرة على انتشاره من خلال اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية بشكل كبير، وتواصل معامل الأبحاث وشركات الأدوية العمل بشكل سريع للتوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس

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