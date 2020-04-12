وزارة العدل الإماراتية تعلن توفير خدمة عقود الزواج عن بُعد

أعلنت وزارة العدل بدولة الإمارات توفير خدمة عقود الزواج عن بُعد، وذلك بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية.ويأتي قرار وزارة العدل للحد من حضور المتعاملين إلى المحاكم، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية، وفي إطار توفير أفضل الخدمات الحكومية عن بُعد.وتشمل خدمة عقد الزواج عن بُعد، تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد وفي مجلس واحد؛ لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه، دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد، لما يضمن تفادي الاختلاط المباشر.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة بالدخول على موقع الوزارة www.moj.gov.ae، واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الأنظمة الإلكترونية، ثم نظام الزواج، واتباع الخطوات في النظام؛ من إدخال البيانات المطلوبة، ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين في الموقع، والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القران في أقرب وقت يناسب الأطراف.ويتم عقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد، بحضور جميع الأطراف، وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية ودفعهم الرسوم، وتوقيعه هو بدوره على العقد، وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية، التي تتأكد بدورها من كل المتطلبات، وتصادق على العقد، وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين عبر هواتفهما.

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