بنسبة 80%..لقاح بريطاني مضاد لكورونا مرتقب بحلول سبتمبر

أعلن فريق بحثي من جامعة أكسفورد، أن لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا ربما يكون متاحًا بحلول سبتمبر/أيلول، وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأعربت البروفيسورة سارة جيلبرت، أستاذة علم اللقاحات والتطعيم بجامعة أكسفورد، التي تقود حاليًا أكثر بحث بريطاني تقدمًا عن لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا، عن ثقتها “بنسبة 80%” من أن فريقها سيتمكن من إنتاج اللقاح بحلول الخريف.

وأضافت البروفيسورة جيلبرت، أنها كانت تأمل في الشهر الماضي أن يتم الانتهاء من تطوير اللقاح بحلول نهاية عام 2020، لكنها حاليًا تؤكد أنها الأكثر تفاؤلاً، حيث ستبدأ التجارب السريرية على البشر في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها ستمول عملية تصنيع ملايين الجرعات من اللقاح، الذي بدا واعدًا في مراحله المبكرة، كي يصبح متاحًا بشكل فوري للاستخدام على نطاق واسع.

وعلى الرغم من التحذيرات سابقًا بأنه ربما يستغرق إنتاج اللقاح 18 شهرًا، قالت البروفيسورة جيلبرت، في تصريح لصحيفة “ذي تايمز”، إنه إذا مضت الأمور بشكل مثالي فإن السيناريو المتوقع أن يتم الإنتاج في سبتمبر.