شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن تسرب الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة تسرب الأمعاء تعد من الامراض التي تعني وجود إضطرابات في الجهاز الهضمي للشخص المصاب، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 للقراء سنتعرف أكثر عن تسرب الأمعاء، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

ما هو تسرب الأمعاء؟

تسرب الأمعاء من الأمراض التي يتعرض لها البعض، وهي تعني عدم قدرة المعدة علي هضم الطعام، وهذا ناتج من حدوث إضطراب شديد في الجهاز الهضمي للشخص، وينتج عنها الشعور بتشنجات شديدة في البطن، والانتفاخ والشعور بالتعب والإرهاق.

ما هي أسباب الإصابة بتسرب الأمعاء؟

هناك بعض الأسباب المؤدية للإصابة بتسرب الأمعاء، ومنها:

-هناك بعض الأدوية المسببة بهذا الأمر، وتزيد من فرص الإصابة بتسريب الأمعاء، ومنها المسكنات والمضادات الحيوية التي تعرض المعدة للمهيجات.

-مرضي السكر معرضون لتسرب الأمعاء نتيجة لعدم قدرة الجسم علي هضم جميع الأطعمة بشكل طبيعي.

-الأشخاص الذين يعانون من التهاب في الكلى، هم الأكثر عرضة للإصابة بترب الأمعاء.

-وهناك بعض العلاجات التي تزيد من فرص الإصابة بتسرب الأمعاء، ومنها، علاجات مرض السرطان ومن أشهرها الكيماوي.

-مرضي بكتيريا الأمعاء يتعرضون لتسرب الأمعاء بشكل ملحوظ.

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ما هي أعراض الإصابة بتسرب الأمعاء؟

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي إصابتك بتسرب الأمعاء، ومنها:

-حدوث تشنجات في المعدة.

-الإصابة بغازات في البطن.

-انتفاخ البطن.

- الشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

ما هي طرق علاج تسرب الأمعاء؟

هناك بعض الحيل العلاجية الخاصة بعلاج تسرب الأمعاء، ومنها:

-عدم تناول المسكنات أو المضادات الحيوية إلا باستشارة الطبيب.

-الإكثار من تناول السوائل يعد من الحيل العلاجية الجيدة.

-أبتعد عن تناول الأطعمة المليئة بالدهون، والسريعة.