شكرا لقرائتكم خبر عن سيلان الأنف لا يعد من أعراض كورونا ولكنه علامة على أمراض أخرى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس، يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للإصابة بسيلان الأنف، أي الرشح، وهذا العرض يعني وجود مشكلة ما في الجهاز التنفسي، ويعتقد البعض أنها من أعراض الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ولكن أثبتت العديد التقارير الطبية، وأيضًا منظمة الصحة العالمية أنها ليست من الأعراض.

كما أن التعرض لسيلان الأنف يعني وجود مشكلة ما في الجسم، مرتبطة بالجهاز التنفسي، أو أن هذا الشخص يعاني من عدوى فيروسية، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن أبرز الأمراض المرتبطة بسيلان الأنف، وذلك وفقا لموقع "mayoclinic".

قدم التقرير، العديد من الأمراض المرتبطة بتعرض الأنف للسيلان، ومنها، الزكام، ونزلات البرد، الأنفلونزا، كما أن مرضي حساسية الأنف أيضًا يتعرضون لهذا الأمر، مرضى التهاب الجيوب الأنفية الحادة، كما أن حدوث تغيرات هرمونية في الجسم تعد من الأسباب أيضًا المؤدية لهذا الأمر.

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وأضاف التقرير، أن مرضى الربو أيضًا يتعرضون للإصابة بسيلان الأنف، كما ثبت أنه في بعض الأحيان يتعرض البعض لسيلان الأنف نتيجة لتناول الأدوية كمضادات الاكتئاب، أو ضغط الدم.

كما أشار التقرير، أن بعض السدت خلال الحمل، خاصة الفترة الأولى يتعرضون لسيلان الأنف وهذا نتيجة لتغير الهرمونات، كما أن الأشخاص المدخنون هم الأكثر عرضة لسيلان الأنف.

وأوضح التقرير، أنه في حالة استمرت سيلان الأنف لفترة تزيد عن 10 أيام يجب الذهاب للطبيب، وأيضًا في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم، ونول إفرازات من الأنف دموية.

وأخيرًا نصح التقرير الأشخاص المصابون بسيلان الأنف، بضرورة الابتعاد عن المهيجات لهذا الأمر، ومنها الأدخنة، مع تناول الكثير من السوائل، والماء، وتنظيف الأنف باستمرار.