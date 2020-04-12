صحة ورشاقة

علامات غير متوقعة تخبرك بضعف الجهاز المناعى عندك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعب وارهاق وعدم القدرة على التركيز قد تكون هذه العلامات إشارة على ضعف الجهاز المناعى عندك وهو الجهاز المسئول عن مقاومة الأمراض والفيروسات وحماية الجسم من العدوى، وقد ذكر موقع bustleبعض العلامات غير المتوقعة التى تظهر عليك وتدل على ضعف فى الجهاز المناعى وهى:

علامات غير متوقعة تدل على ضعف الجهاز المناعى

1:مشاكل الجهاز الهضمى
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اذا كنت تعانى دائما من مشاكل الجهاز الهضمى والاضطرابات الهضمية مثل "الامساك، الاسهال، المغص، الغازات ، الانتفاخ"وذلك بشكل متكرر قد يكون علامة على وجود ضعف وخلل فى الجهاز المناعى لديك، مما يعرضك للعدوى والالتهابات واضطرابات المناعة الذاتية.

2: الإصابات المتكررة بنزلات البرد والانفلونزا
 

الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا بشكل متكرر من علامات الاصابة  بضعف الجهاز المناعى وعدم القدرة على مقاومة الفيروسات والامراض.

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3:الشعور بالتعب والإرهاق المستمرين
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هناك اسباب عديدة للشعور بالتعب والارهاق الشديد ولكن فى حالة التعب المستمر ودون سبب قد يكون ذلك علامة على ضعف الجهاز المناعى عندك.

4:التهاب جيوب الانفية أكثر من مرتين فى السنة
 

الالتهابات المتكررة للجيوب الأنفية يدل على وجود مشكلة فى الجهاز المناعى وانه لا يستطيع ان ينتج ما يكفى من الخلايا لمقاومة الامراض والعدوى.

5:الالتهابات الفطرية المتكررة
 

الاصابة بالالتهابات الفطرية المتكررة سواء التهابات الفم والجلد وغيرها من الالتهابات يدل على ضعف الجهاز المناعى.

6:الإصابة بالتهابات الاذن أكثر من 4 مرات فى السنة  

الالتهابات المتكررة فى الأذن من علامات الإصابة بضعف الجهاز المناعى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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