شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اعراض الإصابة بأزمة الربو وضيق النفس وصفير الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الربو حالة تنفسية مزمنة يمكن أن يسبب التهاب الشعب الهوائية في الرئتين مما قد يجعل من الصعب على الشخص المريض التقاط نفسه، وفقا لموقع medical news todayلا يوجد علاج للربو ولكن يمكن للشخص السيطرة على الأعراض إن تناول الأدوية وتعلم تحديد المحفزات وتجنبها هي أكثر الطرق فعالية لمنع نوبات الربو.

من المحتمل أن تكون الهجمات مهددة للحياة غالبًا ما يكون جهاز الاستنشاق الإنقاذي كافياً لعلاج النوبه ولكن قد يحتاج مريض أزمة الربو الى تدخل طبى فورى في حاله عدم تحسن الأعراض.

ويمكن أن تساعد الإجراءات التالية في السيطرة على أزمة الربو وهى:

اجلس بشكل مستقيم وحاول أن تظل هادئًا، خذ نفخة واحدة من جهاز الاستنشاق أو جهاز الإنقاذ كل 30 إلى 60 ثانية بحد أقصى 10 مرات، إذا تفاقمت الأعراض أو لم تتحسن يجب طلب الرعابية الطبية الطارئة.

سيساعدك الجلوس بشكل مستقيم على فتح المسالك الهوائية مما يسهل مرور الهواء عبر الرئتين من الضروري الحفاظ على الهدوء يمكن أن تؤدي استجابة الإجهاد الطبيعي في الجسم ، والتي يطلق عليها أحيانًا وضع "القتال أو الهروب" ، إلى تفاقم الأعراض، كما يمكن أن تساعد تمارين التنفس الغرض من هذه التمارين هو تقليل عدد الأنفاس ، والحفاظ على فتح الممرات الهوائية لفترة أطول وتسهيل التنفس.

كما يقترح البعض أن الكافيين يمكن أن يساعد في علاج الربو حيث أن الكافيين يبدو أنه يحسن وظائف الرئة بشكل متواضع لمدة تصل إلى 4 ساعات، كما أن استنشاق زيت الأوكالبتوس قد يساعد في تخفيف الأزمة.

أعراض أزمه الربو

من أعراض نوبة الربو السعال والصفير والشعور الضيق في الصدر، قد تزداد الأعراض تدريجيًا على مدار بضعة أيام ، وأحيانًا دون أن يلاحظ الشخص ذلك.

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اعراض أكثر خطورة للأزمة الربو الحادة:

إذا كان جهاز الاستنشاق لا يساعد أو أنه فعال لمدة تقل عن 4 ساعات، السعال أو الصفير أو الشعور بالضيق في الصدر أو ضيق التنفس يزداد سوءًا، ضيق التنفس يجعل الكلام أو الأكل أو النوم أمرًا صعبًا، معدل التنفس يزداد سرعة أو الشعور بعدم القدرة على التنفس.

ما الذي يسبب نوبة الربو

العديد من العوامل والأنشطة يمكن أن تسبب أعراض الربو تسمى هذه العوامل المحفزات وتختلف من شخص لآخر، وتشمل المحفزات الشائعة ما يلي:

دخان التبغ، شعر الحيوانات الأليفة أو وبرها، غبار، حبوب اللقاح، الصراصير، دخان من حرق الخشب أو العشب، التهابات الجيوب الأنفية والحساسية، سوء الأحوال الجوية بما في ذلك تلك التي تتميز بالعواصف الرعدية أو الرطوبة العالية، العطور، كما يجد بعض الناس أن أعراض الربو تكون أسوأ أثناء ممارسة الرياضة أو عندما يصابون بالبرد أو عندما يشعرون بالتوتر.

الوقايه من ازمه الربو

أفضل طريقة للشخص المصاب بالربو المتكرر أو المستمر للوقاية من النوبة هو تناول دواء الربو الوقائي كما يصفه الطبيب حتى لو كان لديه أعراض قليلة جدًا أو خفيفة، كما يُنصح الأشخاص المصابون بالحالة بتحديد مسبباتها وتجنبها قدر الإمكان.

من المفيد أيضًا مراقبة الأعراض لأن نوبات الربو تبدأ غالبًا ببطء يمكن أن يؤدي التعرف على الأعراض غير العادية إلى إدراك مبكر لهجوم وشيك للأزمة الربو، كما أن الحفاظ على وزن صحي وعدم التدخين سيساعد أيضًا في منع نوبات الربو، وكذلك الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام.