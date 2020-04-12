أسباب اصفرار الاظافر وكيفية علاجها

اصفرار الأظافر حالة مزعجة ومحرجة، وليست عارضاً يمكن تجاهله. أطباء الأمراض الجلدية يحذّرون من الخوف من أمراض جلدية تظهر عليها بهذا اللون والشكل. وفي حال حاولتِ علاج الأظافر الصفراء في المنزل، ولم تلاحظي تحسناً خلال فترة عشرة أيام لأسبوعين كحد أقصى؛ عليكِ بتحديد موعد مع طبيبك؛ سيكون طبيبك قادراً على إجراء اختبارات تحدّد ما إذا كانت أظافرك الصفراء ناتجة عن الفطريات أو البكتيريا أو أي شيء أكثر خطورة. لنتعرّف على أهم أسباب اصفرار الأظافر بحسب الأطباء:

طلاء الأظافر الأسود يسبب اصفرارها

المناكير الأسود يسبب اصفرار الاظافر

تعرّض الأظافر للمناكير بشكل دائم، خاصة اللون الأسود، يؤّدي إلى تلطيخ أظافرك باللون الأصفر، بحيث تتفاعل الصبغة مع الكيراتين في الظفر، مما يتسبب في تلوّن أصفر وهشاشة، كما تقول أخصائية الأمراض الجلدية رينا علاوة. مزيل طلاء الأظافر "الأسيتون" يمكن أن يفاقم الاصفرار. وبما أن الاصفرار يصيب عادة الجزء العلوي من الظفر؛ فإن أفضل طريقة لاستعادة أظافرك إلى وضعها الطبيعي هي الاستراحة من طلاء الأظافر. لمنع حدوث الأظافر الصفراء في المقام الأول؛ استخدمي base coat كوت قبل وضع الطلاء.

عدم استخدام قفازات التنظيف يسبب اصفرار الأظافر

نقع الأظافر باللاستيرين ضروري

عندما تنفصل نهاية الظفر عن منتصفه؛ يُعرف هذا باسم "تحلّل الظفر"، والسبب تكوّن مساحة بأسفل الظفر، لذا تظهر بمظهر أصفر أو غير شفاف. هذه الحالة تنطبق على الأشخاص الذين يعملون بأيديهم، مثل مصففي الشعر، أخصائيي تجميل الأظافر، وغيرهم. هذا بالإضافة لأسباب لا يمكن تجاهلها؛ كالصدفية. وللعلاج؛ ينصح أطباء الأمراض الجلدية بقص جزء الظفر المنفصل، ونقع الأظافر في "ليسترين" مرتين يومياً؛ إذ يحتوي الليسترين على عنصر يسمى "الثيمول" المضاد للميكروبات، وسيساعد على إعادة تثبيت الظفر مع نموه مرة أخرى. كما ننصح بارتداء قفازات واقية، والابتعاد عن المواد الكيميائية القاسية.

نقص الفيتامينات يسبب اصفرار الأظافر

الفيتامينات ضرورية للاظافر

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يمكن أن يؤثر سوء التغذية على نمو الأظافر، وفي بعض الحالات يؤدي إلى التسبب باللون الأصفر. قد يقوم طبيبك بإجراء فحوصات الدم وتقييمك لنقص الفيتامينات والمواد الغذائية، مثل الزنك أو ب 12. إذا كان لديكِ نقصٌ، فإن استخدام المكمّلات الغذائية على مدار عدة أسابيع إلى أشهر؛ قد يساعد في تصحيح الخلل. بمرور الوقت، يجب أن تعود أظافرك إلى طبيعتها بشكل صحّي.

التدخين يسبب اصفرار الأظافر

اصفرار الاظافر

تعتبر الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، الأظافر والأصابع الصفراء علامات واضحة على أنكِ مدخنة. الاصفرار يحدث بسبب التعرّض المتكرر للقطران في دخان التبغ. وقد يحدث هذا بسبب مرض الرئة المزمن، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن عند المدخنين على المدى الطويل.

أسباب صحية وراء اصفرار الأظافر

اصفرار الاظافر

بعض الأطباء يعتبرون أنّ مرض الغدة الدرقية يؤدي إلى ظهور مشاكل في الأظافر؛ مثل اصفرار وتفتت حواف الأظافر. يمكن أن يتسبب مرض السكري في ظهور أظافر صفراء أيضاً؛ نظراً لأن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري قد يتعرضون لنظام مناعي خطير، وهذا قد يزيد أيضاً من خطر الإصابة بعدوى الأظافر الفطرية.

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