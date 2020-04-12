تبييض الأظافر الصفراء بطريقة سهلة وسريعة

تبقى مشكلة اصفرار الأظافر من أهم المشكلات وأكثرها شيوعًا التي تعاني منها المرأة، ولا سيّما في فصل الشتاء والاستخدام الكثيف لألوان الطلاء الداكنة. هذه البقع الصفراء الداكنة لا يمكن التخلص منها بعد إزالة طلاء الأظافر، باختلاف نوعية المزيل ولا حتى بعد الغسل المتكرر. تعرّفي إلى الخطوات الأساسية لمنع اصفرار الأظافر، وأسرع خلطة لتبييض الأظافر الصفراء وجعلها أقوى بكثير.

لا ترتبط مشكلة الأظافر الصفراء بطلاء الأظافر فحسب. إذا كنتِ تعانين أظافر ملطّخة باستمرار، أنتِ بحاجة للحصول على التشخيص اللازم لاكتشاف العلاج المناسب. إذ إنّ الأظافر المنحنية والصفراء تشير إلى اضطرابات صحية. من هنا ننصحكِ أن تبقي فترة من دون تطبيق الطلاء، فاذا لم تعد صفراء، لا داعي للقلق، فالاصفرار يكون بسبب الطلاء. أما إذا بقيت المشكلة حتى بعد اتّباع النصائح الآتية فأنتِ بحاجة لاستشارة الطبيب.

-أسّسي أظافركِ قبل تطبيق الطلاء: إذ إنّ استخدام الأساس يُنشىء حاجزًا مقاومًا للبقع بين أظافركِ وبين الطلاء.

-دققي في مكونات طلاء الأظافر:

-بعد إزالة الطلاء بمزيل الطلاء، حاولي تنظيف أظافركِ باستخدام القليل من معجون الأسنان المبيّض وفرشاة أظافر رطبة لبضع دقائق.

-عندما تكون البقع الصفراء كثيرة لا يمكن إزالتها بمعجون الأسنان، فأنتِ بحاجة الى بيروكسيد الهيدروجين:

•امزجي جيدًا 3-4 ملاعق كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين، مع نصف كوب من الماء الدافئ في وعاء.

•ضعي أظافركِ في الوعاء واتركيها لمدة دقيقتين.

•استخدمي فرشاة أسنان ناعمة ونظيفة، افركي بلطف سطح أظافرك، وأعيدي غمس الفرشاة في الوعاء.

•اشطفي يديكِ جيدًا.

هذه الطريقة ستمنحكِ أظافر بيضاء بعد دقائق قليلة. ننصحكِ بتكرار هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، لتحقيق أقصى قدر من النتائج، وبخاصة إذا كنتِ من محبى الألوان الداكنة ولا تحبذين فكرة وضع طبقة من الأساس قبل تطبيق الطلاء الملون.

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