أقنعة للبشرة المتعبة في الحجر

تتعرض بشرتك للتعب خلال هذه الفترة وهذا أمر طبيعي بسبب ما نمر به من ظروف. لهذا نقدم لك ماسكات طبيعية، تُسهم في تفتيح وترطيب ونضارة البشرة، فما عليكِ سوى تطبيق أحد الماسكات السحرية التي تحتوي على مكونات طبيعية متوفرة بسهولة في مطبخك؛ لتتخلصي من كل مشاكل البشرة أثناء الحجر في المنزل.



ماسك فيتامين هــ والزبادي

• المكونات:

2 كبسولة من فيتامين هـ.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة صغيرة من العسل.

• طريقة التحضير والاستخدام:

- أحضري إناء نظيفاً، ضعي فيه دقيق الشوفان والزبادي وفيتامين هـ، والعسل.

- اخلطي جميع المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة.

- ضعي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة.

- قومي بفرك وتقشير الماسك بلطف.

- نظفي وجهك بالماء الفاتر وماء الورد.

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ماسك الكاكاو والأرز المطحون

• المكونات:

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

• طريقة التحضير والاستخدام:

- أحضري إناء نظيفاً نضع فيه الكاكاو والحليب والزبادي والأرز والعسل.

- اخلطي المكونات حتى تصبح ذات قوام كريمي.

- ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

- نظفي وجهك بالماء الفاتر وقطعة مبللة بماء الورد.

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ماسك بياض البيض مع الطحين

• المكونات:

- بياض بيضة واحدة.

- ملعقة كبيرة من الطحين.

- ملعقة كبيرة من العسل.

• طريقة الإعداد والتحضير:

- ضعي في إناء نظيف بياض البيض مع الطحين والعسل.

- اخلطي المكونات جيداً؛ حتى تصبح متجانسة.

- قومي بوضع الماسك على وجهك لمدة 15 دقيقة.

- نظفي وجهك بالماء الدافئ وقطعة قطن مبللة بماء الورد.

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