شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الجوافة على صحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الجوافة واحدة من أفضل أنواع الفواكه التى يفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال نظرا لمذاقها الطيب، فضلا عن ذلك تحتوى الجوافة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها" فيتامين ب ، الفولات، فيتامين سى، الحديد، الفوسفور ، المغنسيوم"، وغيرها من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقاية الجسم من الفيروسات والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع ndtv فأن هناك فوائد عديدة لتناول الجوافة وهى:

فوائد تناول الجوافة على الصحة

1:تحتوى الجوافة على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والبكتيريا.

2:تحد من خطر الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى.

3:تحتوى الجوافة على نسبة عالية من الالياف الغذائية التى تعمل على خفض مستوى السكر فى الدم، وبالتالى تحد من خطر الاصابة بمرض السكر.

4:تحتوى الجوافة على نسبة كبيرة من فيتامين أ الذى يعمل على تعزيز صحة العين والرؤية والوقاية من مشاكل البصر.

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5:تحتوى الجوافة على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وبعض الفيتامينات الاخرى التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

6:تناول الجوافة يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من عسر الهضم والاضطرابات، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

7: تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من تصلب الشرايين والاوعية الدموية، وذلك لاحتوائه على بعض الخصائص التى تنظيم ضغط الدم ووقاية القلب وحمايته من الجلطات.

8:تحتوى الجوافة على حمض الفوليك وبالتالى فهى مفيدة للنساء الحوامل لتعزيز صحة الجنين وحمايته من العيوب الخلقية.

9:تحافظ على صحة الجهاز العصبى وتحميه من الاضطرابات العصبية، كما انها تساعد على التريكز والنشاط.

10: تحتوى الجوافة على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهابات والبكتيريا وبالتالى تحافظ على صحة الاسنان واللثة.