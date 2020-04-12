شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار القرفة حدوث ضيق في التنفس وانخفاض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرفة تعد من النباتات التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ولكن الإسراف في تناولها التسبب في حدوث العديد من المضاعفات الصحية، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأضرار الناتجة عن الإسراف في تناول القرفة، وفقا لموقع "HEALTHLINE".

أوضح التقرير المنشور أن القرفة من النباتات الغنية ببعد العناصر الغذائية كالألياف، ومضاات الأكسدة، والعديد من العناصر الأخري أبرزها البروتين، وهذا يجعله من الأشياء المفيدة للجسم، وتقلل فرص الإصابة بارتفاع نسبة السكر، وأمراض القلب والسرطان.

وقدم التقرير العديد من الأضرار الناتجة عن الإسراف في تناول القرفة، ومنها:

-زيادة تناول القرفة قد يتسبب في حدوث تهيج شديد في الجلد، وهذا يعد من الأضرار الناتجة عن الإسراف في تناولها.

-في فصل الشتاء نسعي لتناول مشروب القرفة للشعور بالدفيء، وهذا بالفعل ما تقوم به مشورب القرفة، وهو زيادة أو ارتفاع حرارة الجسم.

Advertisements

-قد تتسبب القرفة في ظهور قرحة الفم وذلك يرجع إلي احتوائها علي مركب سينامالديهيد، الذي يتسبب في إجراء بعض التفاعلات الحساسية عن استهلاك كميات كبيرة من القرفة.

-التعرض لتورم اللثة وظهور بقع بيضاء في الفم، أيضا هذه الأضرار يتعرض لها البعض عند الإسراف في تناول القرفة، ولذا أنت بغني عن هذا الأمر عن طريق عدم الإكثار في تناول القرفة.

-نظرا لإحتواء القرفة علي مادة الكومارين التي من دورها التعرض لضرر الكبد، ولذا يجب تجنب هذا الأمر بعد الإسراف في تناول القرفة، وخاصة في حالة وجود مشاكل في الكبد.

-بالرغم من أن تناول القرفة يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، إلا أن الإسراف في تناوله يعد من الحيل التي تعرض مريض السكر لإنخفاض نسبته في الدم بشكل ملحوظ، ولذا عليك عدم الإسراف في تناوله.

-أوضح التقرير، أن الإسراف في تناول القرفة، يعد من الحيل الغذائية التي تتسبب في التعرض للإصابة بمشاكل في التنفس، لأنها تعتبر من مهيجات الشعب الهوائية، و لذا علي مرضي الربو تجنب تناول القرفة حتي لا يتعرضون لحدوث أي مضاعفات صحية.