شكرا لقرائتكم خبر عن "لو خايف من عدوى كورونا".. اعرف 5 نصائح لإعداد طعام آمن في البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنحصر فرص الإصابة بفيروس كورونا الجديد مع استجابة المواطنين حول العالم لإجراءات العزل المنزلي وعدم الخروج للشوارع والتكدس بالأماكن العامة ولكن تظل الاصابة واردة في المنازل حال عدم الاهتمام بالطرق الوقائية خلال تناول الطعام وتنظيف الملابس إلى آخره، وقدمت منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها الإقليمي مجموعة من النصائح لإعداد طعام آمن تنعدم معه فرص الإصابة بفيروس كورونا، وهي:

- حافظ على نظافة يديك ومطبخك وأوانيك

- احتفظ بالأطعمة النيئة والمطبوخة منفصلة

- طهي الطعام جيداً

- حافظ على طعامك في درجة حرارة آمنة ⬇️ 5 أو degrees 60 درجة مئوية

- استخدام الماء الآمن والمكونات

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روشتة منظمة الصحة العالمية لاعداد طعام آمن

وعلى جانب آخر، قال تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إن برنامج الغذاء العالمى سينشر 700 طائرة لنقل المدربين والفنيين بتكلفة 280 مليون دولار، متابعًا: "ندعو الدول المانحة إلى دعم برنامج الغذاء، ومبادرات الحماية من كورونا".

وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، : "نحتاج إلى 100 مليون قناع وقفاز، و20 مليون شخص سوف يستفيدون منها".

وتابع: "نحن الآن في مرحة الذعر لأن هناك مرض خطير فتاك ينتشر، وهناك حالة رعب وحذر ومخاوف من فيروس كورونا على مستوى العالم".

وأكد أن التشخيص المبكر يساهم فى سرعة السيطرة على فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الأنظمة الصحية الضعيفة تعانى من انتشار الفيروس، متابعًا: "لا يمكن لبلد أن تقول أنها محصنة ضد فيروس كورونا".

وفي ذات السياق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اليابان ربما تحتاج إلى تكثيف إجراءاتها للتعامل مع مرض كوفيد-19 بعد ظهور حالات فى بعض المناطق بالبلاد ليس لها صلات معروفة بمصادر أخرى للتفشي.

وقال مايكل ريان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة فى مؤتمر صحفى "شهدت اليابان حالات إصابة بكوفيد-19 فى ثلاث مقاطعات من بينها طوكيو دون أن يكون لها صلة بسلاسل الانتقال المعروفة".

وأضاف "هذا أمر سيء ولكنهم يبحثون فيه... وتطمئننى البيانات التى اطلعت عليها اليوم أنهم يتابعون ذلك بقوة" لكن ربما يتعين على اليابان تكثيف الإجراءات فى بعض المقاطعات.