شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا تنقل له العدوى كيف تتعامل مع حيوانك الأليف إذا كنت مصابا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فريق من الأطباء البيطريين إنه إذا كنت تعزل نفسك وسط جائحة الفيروس التاجي، فيجب أن تساعد قطتك على القيام بالمثل.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNEws"، قالت الجمعية البيطرية البريطانية "BVA" في بيان اليوم إن المنازل التي يعزل فيها الناس أنفسهم أو تلك التي يصاب فيها شخص بالفيروس التاجي يجب أن تبقي حيواناتهم الأليفة في الداخل، إن أمكن.

وقالت "دانييلا دوس سانتوس"، رئيسة "BVA"، "نحن لا ننصح بإبقاء جميع القطط في الداخل، لكن فقط القطط من الأسر المصابة أو التي يعزل أصحابها أنفسهم، وفقط إذا كانت القطة سعيدة ببقائها في الداخل، لافتة إلى أنه لا تستطيع بعض القطط البقاء في منازلها لأسباب طبية متعلقة بالتوتر".

وأضافت "دوس سانتوس" أن العدد الصغير من حالات COVID-19 في الحيوانات، يؤكد أنه من المحتمل أن يكون الانتقال "من إنسان إلى آخر"، مؤكدة أنه لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تمرر كورونا لأصحابها حتى الآن".

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وأشارت "دوس سانتوس": "من الممكن أيضًا أن تتصرف الحيوانات كالأسطح، لأن الفيروس قد يكون فروها بنفس الطريقة التي يكون عليها على الأسطح الأخرى، مثل الطاولات ومقابض الأبواب، ولهذا السبب تستمر نصيحتنا الرئيسية لأصحاب الحيوانات الأليفة في ممارسة النظافة الجيدة لليدين".

وقالت: "من المهم جدًا ألا يشعر الناس بالذعر بشأن حيواناتهم الأليفة، ولا يوجد دليل على أن الحيوانات يمكن أن تنقل المرض إلى البشر".

وتأتي هذه الملاحظات في أعقاب تقرير حديث عن اختبار القط البلجيكي إيجابي لـ كورونا، المرض الذي يسببه الفيروس التاجي.

وأضاف الخبراء أنها كانت "حالة معزولة" وأن المالك سافر مؤخرًا إلى إيطاليا حيث تجاوزت حصيلة القتلى بالفيروس التاجى الصين فى مارس.



