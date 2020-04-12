شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يحولون ستارة المستشفى لملابس تحميهم من كورونا لنقص معدات الوقاية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت جريدة الدايلي ميرور البريطانية أن بعض أطباء هيئة الصحة البريطانية NHS قاموا بتقطيع ستارة المستشفى لعمل ملابس وقائية تحميهم من خطر فيروس كورونا، وذلك بسبب نقص حاد في معدات الوقاية الشخصية من ملابس وأقنعة وقفازات طبية.

وأوضحت الجريدة، التي نشرت صورة لأطباء يحاولون استخدام "ستارة" المستشفى لارتدائها، أنه على الرغم من تصريحات وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك" إن أكثر من 742 مليون قطعة من معدات الوقاية الشخصية قد تم تسليمها للمستشفيات أثناء تفشي كورونا - لكن الأطباء والممرضين يقولون إنها لم تصل إليهم.

وقال الأطباء والممرضين والمسعفين من محاربى فيروس كورونا Covid-19 أنهم يقطعون ستائر المستشفى لصنع الملابس ويستخدمون قطعًا من البلاستيك كأقنعة مؤقتة بسبب نقص الأدوات.

ويأتي ذلك بعد أن أصيبت 3 ممرضات بفيروس كورونا، كانوا قد نشروا صورهم أثناء ارتداء أكياس القمامة لعدم وجود معدات الوقاية الشخصية، ثم جاءت نتيجة اختبار الإصابة بكورونا إيجابية.

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وحاول وزير الصحة البريطاني هانكوك معالجة الأمر، وكشف النقاب عن "خطة ثلاثية الأبعاد" لإنهاء أزمة معدات الحماية الشخصية وتشمل: إرشادات معدات الوقاية الشخصية على الموظفين، تسريع التوزيع للمستشفيات بشكل يومي، تعزيز الاستيراد من الخارج.

وكشفت مجموعة مناصرة الأطباء EveryDoctor أنهم يستخدمون نظارات بلاستيكية من مدارس أطفالهم مع أقنعة مصنوعة في المنزل.

وقالت الدكتورة جوليا باترسون من مجموعة EveryDoctor: "إنه أمر لا يصدق أن يضطر فريق الرعاية الصحية إلى صنع معدات الوقاية الشخصية من الستائر.





وأضافت"من خلال عدم تزويد موظفي العناية المركزة بما يكفي من معدات الحماية الشخصية، تعرض الحكومة الأرواح للخطر.. يجب مراجعة الأمر بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية ويجب إنفاق الأموال.. نحن نواجه أزمة إنسانية ".

وقال طبيب لم يذكر اسمه في مستشفى كينجز كوليدج في جنوب لندن إنهم يخفضون مستويات الموظفين في جناح العناية المركزة لأن "ببساطة ليس هناك ما يكفي من معدات الحماية الشخصية".

وأضاف"نستخدم حوالي 2000 ملابس وقائية للاستخدام مرة واحدة فقط في اليوم، وإذا نفذت فلن يكون أمامنا خيار سوى إعادة استخدام الملابس القديمة التي يمكن غسلها".



