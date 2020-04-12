شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العادات السيئة وسوء التغذية من الأمور التى تضعف الجهاز المناعى، ولكن قد يكون التعامل مع بعض العلاقات الشخصية من أبرز الطرق التى تؤثر على الجهاز المناعى وتفرز بعض الهرمونات التى تسبب خللا فى أداء وظيفته، وحسب ما ذكره موقع calmclinic و health فهناك 5 شخصيات التعامل معها يؤثر على جهازك المناعى ويضعفه.

الفيديو التالى يرصد هذه الشخصيات وخطورتها في التعامل على الصحة النفسية والجسدية.

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