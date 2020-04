شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تبث برنامج "عالم واحد- معا فى المنزل" لمكافحة كورونا.. 18 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه سيتم بث برنامج "عالم واحد - معًا في المنزل" "One World Together At Home" ، لمكافحة فيروس كورونا على شبكات التليفزيون الرئيسية، وسيتم بثه عبر الإنترنت يوم السبت 18 أبريل، حيث سيجمع هذا الحفل الافتراضي، الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية ومنظمة الدعوة العالمية Global Citizen، الأشخاص المتضررين من جائحة فيروس كورونا، لاتخاذ إجراءات مفيدة لحماية الصحة، ودعم الاستجابة العالمية لفيروس كورونا "COVID-19"، كما ستحتفل وستدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية الشجعان الذين يقومون بأعمال منقذة للحياة فى الخطوط الأمامية.



برنامج عالم واحد معا فى المنزل

يشارك فى الحفل المغنية الأمريكية الشهرية" ليدي جاجا"، حيث سيشمل هذا الحدث العالمي ألانيس موريسيت، وأندريا بوتشيلي، وبيلي إيليش، وبيلي جو أرمسترونج، وغيرهم.



عالم واحد معا فى المنزل

من جانبه قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، "إن المنظمة ملتزمة بهزيمة وباء الفيروس التاجي بالعلم، وتدابير الصحة العامة، ودعم العاملين الصحيين الذين هم في الخطوط الأمامية للاستجابة، قد نضطر إلى أن نكون منعزلين جسديًا لبعض الوقت، ولكن لا يزال بإمكاننا أن نجتمع معًا للاستمتاع بالموسيقى الرائعة.

يمثل حفل "عالم واحد- معًا في المنزل"، عرضًا قويًا للتضامن ضد تهديد مشترك" .

سيتم بث البرنامج One World: Together At Home على شبكات التلفزيون الرئيسية حول العالم يوم السبت 18 أبريل 2020 الساعة 17:00 (بتوقيت لوس أنجلوس) ،20:00 (بتوقيت لندن)، على قناة"ABC" و"NBC"، كما ستقوم "BBC One " ، بتشغيل البرنامج يوم الأحد 19 أبريل 2020.

وأضافت المنظمة أنه سيتم بث الحدث عبر الإنترنت على منصات التواصل الاجتماعى المتعددة مثل " فيس بوك" وغيرها، سيشمل هذا العرض الخاص فنانين إضافيين، وعروض من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى قصص فريدة من أبطال الرعاية الصحية في العالم.